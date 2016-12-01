Законопроект о создании штабов обороны на военное время внесли в ГД

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о создании в регионах штабов обороны на военное время для координации с органами военного управления.

Документ предусматривает внесение изменения в статью 22 закона «Об обороне», которой определяется возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в субъектах РФ межведомственных координационных органов (штабов обороны), передает «РИА Новости».

Согласно поправкам, главы регионов и муниципальных образований будут нести персональную ответственность за исполнение обязанностей по организации мероприятий по территориальной обороне в случае войны.



Основной целью штабов будет обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с органами военного управления, воинскими формированиями и федеральными органами исполнительной власти.

Также законопроект наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности региональных и муниципальных штабов обороны в военное время.