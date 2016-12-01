Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Законопроект о создании штабов обороны на военное время внесли в ГД

Документ наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности региональных и муниципальных штабов обороны в военное время

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о создании в регионах штабов обороны на военное время для координации с органами военного управления.

Документ предусматривает внесение изменения в статью 22 закона «Об обороне», которой определяется возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в субъектах РФ межведомственных координационных органов (штабов обороны), передает «РИА Новости».

Согласно поправкам, главы регионов и муниципальных образований будут нести персональную ответственность за исполнение обязанностей по организации мероприятий по территориальной обороне в случае войны.

Основной целью штабов будет обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с органами военного управления, воинскими формированиями и федеральными органами исполнительной власти.

Также законопроект наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности региональных и муниципальных штабов обороны в военное время.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Законопроект о создании штабов обороны на военное время внесли в ГД

Документ наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности региональных и муниципальных штабов обороны в военное время

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке