СМИ: ключевую роль в достижении соглашения ОПЕК сыграл Путин

Ключевую роль в том, что соглашение ОПЕК по сокращению добычи нефти было достигнуто, сыграл президент России Владимир Путин, который убедил Иран присоединиться к договоренностям с тем, чтобы участие в них Саудовской Аравии не выглядело дипломатической победой Тегерана и не обидело Эр-Рияд, сообщает Reuters.

Агентство отметило, что примирение позиций Ирана и Саудовской Аравии показывает рост влияния России на Ближнем Востоке. Изначально заключению соглашения ОПЕК мешали противоположные позиции Тегерана и Эр-Рияда. В частности, власти Ирана заявили, что не только не будут сокращать добычу, но и, наоборот, требуют ее повышения. Тогда как Саудовская Аравия настаивала на обратном, передает ТАСС.

Действия Путина, отмечает Reuters, можно разделить на несколько этапов.

Сначала президент России на саммите G20 в Китае встретился с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В ходе беседы была достигнута договоренность совместно работать над устранением избытка нефти на мировом рынке.

Как указывает Reuters, Путин решил, что Саудовскую Аравию можно убедить взять на себя основное бремя по сокращению добычи, но только в том случае, когда это не будет выглядеть, будто бы Эр-Рияд пошел на уступки Ирану при условии, что Тегеран не будет объявлять об этом как о своей дипломатической победе.

С этими соображениями Путин накануне саммита ОПЕК позвонил президенту Ирана Хасану Роухани, которого удалось убедить принять участие в соглашении. Затем Роухани встретился с руководителем и духовным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи и получил от него одобрение.

«Мы заняли твердую позицию. Разговор между Роухани и Путиным сыграл большую роль. После этого телефонного звонка Россия поддержала сокращение добычи», — заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Напомним, 30 ноября страны ОПЕК договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей. Нефтяные цены отреагировали на это решение ускоренным ростом.

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