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Фанаты «Локомотива» освистали Самедова на матче с «Томью»

Болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста, хотя он так и не вышел на поле

Фанаты московского «Локомотива» выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес футболиста Александра Самедова на мачте с «Томью» после того, как стало известно о переходе полузащитника в московский «Спартак».

«Локомотив» в матче 16-го тура чемпионата России нанес крупное поражение «Томи» со счетом 6:1. Самедов попал в заявку на матч, однако даже не присутствовал на скамейке запасных. Несмотря на это, болельщики столичного клуба не стеснялись в выражениях в адрес полузащитника. По заявлению главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, ему не понравился Самедов во время беседы перед матчем, сообщает ТАСС.

«После тренировки я вызвал его, поговорил, он мне не понравился как в тренировке, так и в беседе. Я не видел мотивации, поэтому он не попал в состав, будет хорошо тренироваться, будет выходить в старте», — сказал Семин.

Он также отметил, что вопрос перехода в «Спартак» — это проблемы самого Самедова, тогда как свою задачу на посту главного тренера «Локо» он видит в решении проблем команды.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Фанаты «Локомотива» освистали Самедова на матче с «Томью»

Болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста, хотя он так и не вышел на поле

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