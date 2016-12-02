Донской рассказал о приоритетах развития экологии в России

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской рассказал об основных проектах в области защиты окружающей среды в Год экологии.

Донской сообщил, что за месяц до наступления Года экологии министерство приступает к подготовке и утверждению мероприятий, который пойдут в стране в 2017 году. Министр отметил, что впереди предстоит «гигантская работа»: за 12 месяцев планируется провести более 600 мероприятий по всей стране.

— Проекты распределены по восьми блокам. Самые крупные как по объему, так и по числу включенных мероприятий — это внедрение новой системы обращения с отходами и переход на наилучшие доступные технологии в различных отраслях, — указал министр.

Донской также сообщил, что в число основных вошли темы защиты Байкала, сохранение водных ресурсов РФ, развитие заповедников.

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