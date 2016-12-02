Тяжеловес Власов рассказал о предстоящем бое с Чахкиевым

Боксер-тяжеловес Максим Власов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего 3 декабря боя за титул Интерконтинентального чемпиона WBA против Рахима Чахкиева, а также о том, что российский бокс неминуемо должен развиваться, в том числе, за счет поединков между россиянами.

Власов рассказал «Известиям», что ему не нравится позиция Чахкиева, который старается избегать общения со СМИ. По его мнению, бои такого уровня должны максимально освещаться в СМИ. По словам Власова, боксеры выходят на ринг не только ради себя, но и ради болельщиков, которые должны знать максимум. Боксеры, по его мнению, должны делать шоу, которое невозможно без зрителей.

Власов также отметил, что Россия неизбежно придет к практике проведения боев между соотечественниками.

— У нас очень много хороших бойцов, тем более в крузервейте, и рано или поздно придется сражаться между собой, чтобы выявить лучшего. И, на мой взгляд, это нормально. Каждый уважающий себя боец хочет доказать, что он лучший.

По поводу предстоящего поединка против Чахкиева Власов рассказал, что не считает его важнее прошедшего боя с Исмаилом Силлахом, так как именно после него пришла популярность и варианты развития личной карьеры.

— И теперь мое место — только в хороших боях на телевидении. Бой с Чахкиевым вряд ли бы удалось организовать, не будь в моем активе победы над украинским боксером.

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