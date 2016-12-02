Эксперты и политологи рассказали о главном в послании Путина

Эксперты и политологи рассказали о ключевых моментах послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и отметили новый курс на защиту бизнеса, внутреннюю политику усиление роли Госдумы и борьбу с коррупцией.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заявил о приоритетности внутренней политики. По его словам, в послании Путин обратил внимание на социальные сферы, развитие гражданского общества, общественное согласие вокруг исторического прошлого России.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Путин поставил вопрос о необходимости прямого диалога между властью и обществом.

— Путин понимает, что накапливается раздражение против чиновников, усиливающееся последними коррупционными скандалами. В обществе складывается общепринятое представление о стене между властью и народом. Это опасные тенденции, — отметил политолог.

По его словам, пока нет инструментов для разрушения этой стены, так как чиновники плодят структуры с целями, противоположными целям президента.

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Безопасное Отечество» Дмитрий Жирков заявил, что Путин послал сигнал правоохранительным органам, чтобы они не пытались делать себе пиар на громких антикоррупционных делах, не преподносили эту борьбу как великое деяние, а сосредоточились на работе.

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Новый курс президента