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Сирия хочет завершить освобождение Алеппо до инаугурации Трампа

Эксперты ответили, что у Дамаска действительно есть поводы торопиться

Армия Сирии хочет завершить операцию по освобождению от террористов Алеппо до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил источник в САР.

По словам источника в силовых структурах Сирии, армия пытается успеть выдворить боевиков из Алеппо до 20 января. Он отметил, что сейчас есть все предпосылки к тому, что это операция в итоге станет успешной.

Директор Дамасского центра стратегических исследований Бассам абу Абдалла отметил, что у Сирии есть причины торопиться. По его словам, это связано с благоприятностью момента в целом, ведь в США идет смена двух администраций.

— Стоит при этом отметить, что и Сирия, и Россия приложили и прикладывают немало усилий, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Так, для мирных жителей организованы гуманитарные коридоры, действует закон об амнистии, — сказал Бассам абу Абдалла.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Алеппо намерены освободить до инаугурации Трампа

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Сирия хочет завершить освобождение Алеппо до инаугурации Трампа

Эксперты ответили, что у Дамаска действительно есть поводы торопиться

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