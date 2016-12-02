Сирия хочет завершить освобождение Алеппо до инаугурации Трампа

Армия Сирии хочет завершить операцию по освобождению от террористов Алеппо до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил источник в САР.

По словам источника в силовых структурах Сирии, армия пытается успеть выдворить боевиков из Алеппо до 20 января. Он отметил, что сейчас есть все предпосылки к тому, что это операция в итоге станет успешной.

Директор Дамасского центра стратегических исследований Бассам абу Абдалла отметил, что у Сирии есть причины торопиться. По его словам, это связано с благоприятностью момента в целом, ведь в США идет смена двух администраций.

— Стоит при этом отметить, что и Сирия, и Россия приложили и прикладывают немало усилий, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Так, для мирных жителей организованы гуманитарные коридоры, действует закон об амнистии, — сказал Бассам абу Абдалла.

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Алеппо намерены освободить до инаугурации Трампа