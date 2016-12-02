Внедорожник сбил на Садовом кольце в Москве двух пешеходов

Внедорожник Mercedes в четверг вечером сбил двух пешеходов на тротуаре на пересечении Орликова переулка и Садового кольца в центре Москвы, один из них скончался на месте происшествия, другой пострадал, сообщили экстренные службы.

Там отметили, что ДТП произошло у станции метро «Красные ворота». После того, как Mercedes сбил пешеходов, он врезался в столб, передает РИА «Новости».

«Один пешеход скончался на месте, второму оказывает помощь фельдшер скорой помощи», — сообщил источник.

На месте трагедии работают полицейские. Водитель автомобиля задержан и отправлен на освидетельствование. По некоторым данным, во время управления машиной у него мог произойти эпилептический припадок.