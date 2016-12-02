Трамп подтвердил выдвижение Мэттиса на пост главы Пентагона

Избранный президент США заявил, что действительно рассматривает кандидатуру отставного генерала Корпуса морской пехоты на должность министра обороны
На пост министра обороны США будет выдвинут отставной генерал Корпуса морской пехоты США Джеймс Мэттис, заявил избранный президент Дональд Трамп, выступая в Огайо.
Трамп отметил, что это выдвижение пока не является официальным, но станет таковым в понедельник. Трамп сказал, что генерал Мэттис «великолепен», передает РИА «Новости».
Напомним, ранее о выдвижении Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона сообщала газета Washington Post. Генералу сейчас 66 лет, в армии он получил прозвища «Воин-монах» и «Бешеный пес», а также известен своим пристрастием к сочинениям римского философа и полководца Марка Аврелия.
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