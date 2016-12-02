Трамп подтвердил выдвижение Мэттиса на пост главы Пентагона

На пост министра обороны США будет выдвинут отставной генерал Корпуса морской пехоты США Джеймс Мэттис, заявил избранный президент Дональд Трамп, выступая в Огайо.

Трамп отметил, что это выдвижение пока не является официальным, но станет таковым в понедельник. Трамп сказал, что генерал Мэттис «великолепен», передает РИА «Новости».

Напомним, ранее о выдвижении Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона сообщала газета Washington Post. Генералу сейчас 66 лет, в армии он получил прозвища «Воин-монах» и «Бешеный пес», а также известен своим пристрастием к сочинениям римского философа и полководца Марка Аврелия.

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