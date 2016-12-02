Источник назвал место падения «Прогресса» в Туве

Обломки космического грузового корабля «Прогресс МС-04», потерпевшего катастрофу после запуска к МКС в четверг, упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл а малонаселенном районе, сообщений о разрушениях не поступало, сообщил источник в космической отрасли.

Он отметил, что двигатели первой и второй ступени отработали штатно, степени отделились в заданное время, сброс головного обтекателя и хвостового отсека также произошел по плану. Однако, по его словам, на 382,3 секунды зарегистрировано пропадание телеметрической информации с системы БР-92Р-7М третьей ступени, передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что на момент исчезновения сигнала «Прогресс» находился на высоте 181 километр. По предварительным данным, фрагменты грузовика упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл.

«Район падения малонаселен, местность горно-лесистая. В соответствии с положением о взаимодействии министерств и ведомств в случае возникновения аварий при пусках с Байконура проведено оповещение МЧС о факте аварии и предполагаемом районе падения, а также организовано взаимодействие с Росгидрометом», – сказал источник.

Он отметил, что каких-либо сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. Мониторингом ситуации занимается Сибирский региональный центр МЧС.

Напомним, после запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-04», который состоялся в 17.52 мск четверга с Байконура, на 383-й секунде полета пропала связь. В итоге космический грузовик не смогли вывести на расчетную орбиту и он был потерян.

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