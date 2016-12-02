СКР проверяет данные о невыплаты зарплаты морякам «Николая Касаткина»

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начала проверки после сообщений СМИ о забастовке членов экипажа задержанного в Амстердаме российского судна «Николай Касаткин», владельцем которого является ООО «Парус» (Южно-Сахалинск).

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

Ранее глава калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов отметил, что сумма задолженности перед экипажем составляет $90 тыс.



Сахалинским следственным отделом на транспорте в Невельске организуются мероприятия по работе с судовладельцем — ООО «Парус».



«В рамках проверки следователям предстоит установить точный размер задолженности по заработной плате, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права моряков», — говорится в сообщении ведомства.



По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.



Напомним, что портовая инспекция Амстердама (Нидерланды) запретила выход в море российскому судну «Николай Касаткин» из-за несоответствия условий труда, квалификации и безопасности. При этом экипаж судна объявил забастовку из-за долгов по зарплате. По словам моряков, жалование им не платят уже 4 месяца.