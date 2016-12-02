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Жители Красноярского края видели вспышки от падающего «Прогресса»

Огонь был заметен на большой высоте

Жители трех российских регионов – Красноярского края, Тувы и Хакасии – видели вспышки от падающего космического корабля «Прогресс».

Об этом сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на силовые структуры. Всего информация о вспышках поступила из 21 региона. Но не уточняется, из каких именно.

Как писали «Известия», агентство «Роскосмос» накануне заявило о потере «Прогресса». Он должен был доставить на МКС более 2 т груза.

Сейчас специальная комиссия выясняет причину случившегося. По некоторым данным, это могло произойти из-за того, что «Роскосмос» отказался от ракет-носителей «Союз-2.1а», заменив их на устаревшую модификацию «Союз-У».

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Жители Красноярского края видели вспышки от падающего «Прогресса»

Огонь был заметен на большой высоте

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