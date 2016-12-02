Трамп: США откажутся от свержения режимов в других странах

Новая администрация США не будет идти по стопам помощников Барака Обамы и свергат неугодные режимы в разных странах мира, заявил избранный президент Дональд Трамп в ходе первого после выборов митинга в Огайо.

Трамп отметил, что целью новой администрации будет стабильность, а не хаос, так как страна нуждается в восстановлении. Тем самым Трамп в очередной раз подтвердил данное ранее обещание не заниматься устранением неугодных режимов, передает РИА «Новости».

«Мы не будем свергать режимы и правительства. Помните, 6 трлн долларов на Ближнем Востоке?», — спросил сторонников Трамп, напомнив об уровне расходов Вашингтона на войны, тогда как страна оказывается в разрухе.

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