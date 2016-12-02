Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп: США откажутся от свержения режимов в других странах

Избранный президент подтвердил, что Вашингтон не будет вести себя, как прежняя администрация Обамы

Новая администрация США не будет идти по стопам помощников Барака Обамы и свергат неугодные режимы в разных странах мира, заявил избранный президент Дональд Трамп в ходе первого после выборов митинга в Огайо.

Трамп отметил, что целью новой администрации будет стабильность, а не хаос, так как страна нуждается в восстановлении. Тем самым Трамп в очередной раз подтвердил данное ранее обещание не заниматься устранением неугодных режимов, передает РИА «Новости».

«Мы не будем свергать режимы и правительства. Помните, 6 трлн долларов на Ближнем Востоке?», — спросил сторонников Трамп, напомнив об уровне расходов Вашингтона на войны, тогда как страна оказывается в разрухе.

Читайте также:

Трамп: при мне США перестанут свергать режимы

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Трамп: США откажутся от свержения режимов в других странах

Избранный президент подтвердил, что Вашингтон не будет вести себя, как прежняя администрация Обамы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке