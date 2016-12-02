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Япония расширила санкции против Северной Кореи

Новый пакет мер станет ответом на разработки ядерного и ракетного вооружения, похищение иностранных граждан и ядерные испытания КНДР

Японские власти вводят новые односторонние санкции в отношении КНДР в ответ на ядерные испытания, проведенные Пхеньяном в сентябре.

Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на заседании правительства, передает агентство Kyodo.

«Совместно с Соединенными Штатами и Южной Кореей мы приняли решение ввести новые санкции (в отношении Северной Кореи), чтобы комплексно решить проблемы похищений иностранных граждан, а также разработки ядерного и ракетного вооружения», — сказал Абэ.

Новый пакет ограничительных мер подразумевает полный запрет на заход в японские порты всех судов, которые до этого были в КНДР, в том числе с гуманитарными миссиями. Также Токио в соответствии с резолюцией ООН запретила импорт из Северной Кореи серебра, меди и никеля.

Односторонние санкции также включают в себя усиление визовых ограничений в отношении членов Ассоциации северокорейских граждан в Японии («Чхонрен») и представителей других связанных с ней организаций. Им будет запрещен повторный въезд в Японию в случае поездки в КНДР. Аналогичные требования касаются и всех иностранных специалистов в сфере ядерных и ракетных технологий, проживающих в Японии.

Стоит отметить, что Токио официально не имеет дипломатических отношений с Пхеньяном, поэтому «Чхонрен» фактически представляет интересы КНДР в Японии.

Ранее правительство Японии заявило о намерении дополнительно потратить ¥200 млрд (около $1,78 млрд) на укрепление системы противоракетной обороны в 2016 финансовом году из-за «беспрецедентной угрозы» со стороны КНДР.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Япония расширила санкции против Северной Кореи

Новый пакет мер станет ответом на разработки ядерного и ракетного вооружения, похищение иностранных граждан и ядерные испытания КНДР

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