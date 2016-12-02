Власти Тувы надеются, что падение «Прогресса» не принесет последствий

Глава Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассчитывает, что республика не испытает негативных последствий от падения космического корабля «Прогресс».



Об этом он написал в своем блоге на сайте администрации, передает ИА Flashsiberia. Он поручил всем муниципальным образованиям постоянно контролировать ситуацию и прежде всего проверить, все ли благополучно на стоянках чабанов.

Напомним, запущенный к МКС грузовой космический корабль "Прогресс-МС-04" потерпел крушение на высоте примерно 190 км над незаселенной местностью в Туве. Как говорят в Роскосмосе, большинство фрагментов сгорело в атмосфере.