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СМИ заявили о приостановке членства Венесуэлы в МЕРКОСУР

Страна не выполнила ряд условий, которые были выдвинуты остальными членами организации

Сегодня, 1 декабря, Венесуэлу отстранят от участия в Южноамериканском общем рынке (МЕРКОСУР) за неспособность страны действовать в одном ключе с другими государствами экономического блока

Как информирует агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Бразилии, причиной такого решения стало невыполнение Каракасом ряда условий, необходимых для сохранения членства. Среди них называются шаги в экономической, правовой и миграционной сферах.

Уточняется, что никаких конкретных мер в отношении Каракаса в этой связи приниматься не будет. Представителям Венесуэлы запретят участвовать во встречах и переговорах.

Объединенный рынок стран Южного конуса (Mercado Comun del Cono Sur) возник на базе экономического союза Аргентины и Бразилии, существовавшего с 1979 года. Как полноправная организация МЕРКОСУР был образована в 1991 году, когда в парагвайском городе Асунсьон между Уругваем, Аргентиной, Бразилией и Парагваем был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.

31 июля 2012 года к организации присоединилась и Венесуэла.

МЕРКОСУР объединяет 250 млн человек. На его долю приходится более 75% совокупного ВВП континента. 

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

СМИ заявили о приостановке членства Венесуэлы в МЕРКОСУР

Страна не выполнила ряд условий, которые были выдвинуты остальными членами организации

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