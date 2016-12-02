Юноша, казненный в Китае 21 год назад, оправдан

В Китае суд оправдал мужчину, казненного 21 год назад по обвинению в изнасиловании и убийстве.

Молодой человек по имени Не Шубинь был казнен в 1995 году, ему был всего 21 год.

Его арестовали 1 октября 1994 года и обвинили в нападении на жительницу города Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Следствие постановило, что Не Шубинь напал на женщину на кукурузном поле, изнасиловал ее и убил. В мае 1995 года его приговорили к смертной казни по соответствующей статье, передает «РИА Новости».

Не Шубинь подал апелляцию, но суд не изменил решения.

Но прошло десять лет, и 18 января 2005 года серийный насильник и убийца Ван Шуцзинь сознался, что на ту женщину напал он. Преступника также приговорили к смертной казни, и он тоже подал апелляцию, которая в настоящий момент рассматривается судом.