Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Юноша, казненный в Китае 21 год назад, оправдан

Молодого человека несправедливо осудили за изнасилование и убийство

В Китае суд оправдал мужчину, казненного 21 год назад по обвинению в изнасиловании и убийстве.

Молодой человек по имени Не Шубинь был казнен в 1995 году, ему был всего 21 год.

Его арестовали 1 октября 1994 года и обвинили в нападении на жительницу города Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Следствие постановило, что Не Шубинь напал на женщину на кукурузном поле, изнасиловал ее и убил. В мае 1995 года его приговорили к смертной казни по соответствующей статье, передает «РИА Новости».

Не Шубинь подал апелляцию, но суд не изменил решения.

Но прошло десять лет, и 18 января 2005 года серийный насильник и убийца Ван Шуцзинь сознался, что на ту женщину напал он. Преступника также приговорили к смертной казни, и он тоже подал апелляцию, которая в настоящий момент рассматривается судом.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Юноша, казненный в Китае 21 год назад, оправдан

Молодого человека несправедливо осудили за изнасилование и убийство

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке