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В Китае автобус с 20 пассажирами упал в реку: 18 человек погибли

В момент происшествия была низкая видимость из-за тумана

В результате падения пассажирского автобуса в озеро на востоке центральной части Китая погибли 18 человек.

Как сообщает китайский портал Sina, инцидент произошел недалеко от города Эрчжоу в провинции Хубэй. По данным издания, на борту транспортного средства находились 20 человек, в живых остались двое: пассажир и водитель.

В момент происшествия в районе города была низкая видимость из-за тумана. 

Власти уже установили личности погибших, а автобус подняли на поверхность. Полиция проводит расследование. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В Китае автобус с 20 пассажирами упал в реку: 18 человек погибли

В момент происшествия была низкая видимость из-за тумана

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