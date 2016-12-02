В Китае автобус с 20 пассажирами упал в реку: 18 человек погибли

В результате падения пассажирского автобуса в озеро на востоке центральной части Китая погибли 18 человек.

Как сообщает китайский портал Sina, инцидент произошел недалеко от города Эрчжоу в провинции Хубэй. По данным издания, на борту транспортного средства находились 20 человек, в живых остались двое: пассажир и водитель.

В момент происшествия в районе города была низкая видимость из-за тумана.



Власти уже установили личности погибших, а автобус подняли на поверхность. Полиция проводит расследование.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.