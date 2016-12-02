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В Златоусте спасли кошку, вмерзшую в лед

Жители города вылили рядом с замерзающим животным ведро горячей воды и унесли домой греться

Жители Златоуста Челябинской области спасли кошку, лапы которой накрепко вмерзли в лед. Они сделали это с помощью горячей воды. После этого животное завернули в одеяло и унесли отогревать. Видео спасательной операции появилось в Сети:

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», кошка долго находилась без движения, лед прочно сковал ее лапы. Судя по видео, конечности животного во время спасательной операции не пострадали.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В Златоусте спасли кошку, вмерзшую в лед

Жители города вылили рядом с замерзающим животным ведро горячей воды и унесли домой греться

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