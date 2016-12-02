В Златоусте спасли кошку, вмерзшую в лед

Жители Златоуста Челябинской области спасли кошку, лапы которой накрепко вмерзли в лед. Они сделали это с помощью горячей воды. После этого животное завернули в одеяло и унесли отогревать. Видео спасательной операции появилось в Сети:

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», кошка долго находилась без движения, лед прочно сковал ее лапы. Судя по видео, конечности животного во время спасательной операции не пострадали.