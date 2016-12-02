Поджигатель, по вине которого погибли 11 человек в Теннеси, арестован

В штате Теннеси полиция арестовала предполагаемого поджигателя, по вине которого от пожаров погибли 11 человек.

«Власти арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге на востоке Теннесси, из-за чего сгорело около 26 га лесной местности», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

По законам Теннеси, виновным в таких поджогах грозит наказание в виде шести лет лишения свободы и денежный штраф.

В связи с пожарами в Теннеси объявлен режим чрезвычайного положения, который предусматривает временную отмену ряда положений законодательства штата и направлен на эффективную помощь пострадавшим от стихии. Также во время режима ЧП запрещено повышать цены на некоторые товары и услуги, например на продукты питания, стройматериалы и горючее.

Уже несколько недель пожары бушуют в штатах Теннесси, Джорджия и Северная Каролина. Огонь распространяется из-за засухи в южных штатах. Эти пожары стали самыми масштабными на территории Теннеси за последнее столетие.