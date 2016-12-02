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Кандидат в президенты Австрии призвал признать Крым частью России

Норберт Хофер заявил, что необходимо уважать выбор жителей региона

Кандидат в президенты Австрии от Австрийской партии свободы Норберт Хофер призвал признать Крым территорией России.

Он заявил, что волю крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ в 2014 году, необходимо уважать. Хофер также добавил, что необходимо рассматривать этот вопрос в историческом контексте.

Хофер отметил, что Австрии нужны хорошие отношения и с Россией, и с Америкой. Кандидат полагает, что Вена смогла бы стать посредником между Москвой и Вашингтоном.

«Саммит между Россией иСША на австрийской территории укрепил бы нашу роль как нейтрального государства и вернул бы Австрии прежнее влияние», — заявил политик, передает «Федеральное агентство новостей».

Оппонент Хофера, бывший глава партии «Зеленые» Александр Ван дер Беллен выступает с противоположной точкой зрения. Однако и он согласен с тем, что одним из приоритетов австрийской политики должно стать налаживание отношений с Россией.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Кандидат в президенты Австрии призвал признать Крым частью России

Норберт Хофер заявил, что необходимо уважать выбор жителей региона

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