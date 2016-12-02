СМИ назвали основную версию аварии «Прогресс МС-04»

В качестве одной из версий падения космического грузовика «Прогресс МС-04» 1 декабря может рассматриваться халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».



Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской космической отрасли.

По его словам, анализ телеметрии позволит выяснить, в какой детали была неисправность. Скорее всего, за этим проведут соответствующие кадровые решения, а все готовые двигатели будут сняты для повторного тестирования.



Он отметил, что это, в свою очередь, может привести к переносу намеченных запусков.



При этом источник подчеркнул, что до окончания работы аварийной комиссии какие-либо окончательные выводы делать преждевременно.



Разработчиком двигателя РД-0110 является воронежское КБ Химавтоматики.

Напомним, грузовой космический корабль «Прогресс» потерпел аварию минувшим вечером на высоте в 190 километров над территорией Тувы. На 383-й секунде полета ракеты-носителя «Союз-У» пропала телеметрия.



Обломки космического грузовика сейчас ищут.