В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 40 рейсов

В аэропортах Москвы более 40 рейсов задержаны или отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями. 23 из них отменены, 22 — задерживаются.

Аэропорт Шереметьево задерживает 8 рейсов, отменил 9. Домодедово 15 рейсов задерживает, 8 отменил. Во Внуково отменили 1 рейс, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В Москве и области сегодня в течение всего дня ожидается сильная облачность и небольшой снегопад. Температура не опустится ниже минус 6 градусов.