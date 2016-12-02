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В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 40 рейсов

Причиной изменений в расписании стали погодные условия

В аэропортах Москвы более 40 рейсов задержаны или отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями. 23 из них отменены, 22 — задерживаются.

Аэропорт Шереметьево задерживает 8 рейсов, отменил 9. Домодедово 15 рейсов задерживает, 8 отменил. Во Внуково отменили 1 рейс, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В Москве и области сегодня в течение всего дня ожидается сильная облачность и небольшой снегопад. Температура не опустится ниже минус 6 градусов.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 40 рейсов

Причиной изменений в расписании стали погодные условия

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