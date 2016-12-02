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В УВП назначат куратора региональных выборов

Новый замглавы управления по внутренней политике Администрации президента может появиться до конца года

В Управлении внутренней политики Администрации президента появится должность с новым функционалом. В статусе замглавы УВП до конца года будет назначен куратор избирательных кампаний в регионах.

Как подчеркнул собеседник «Известий» в АП, функционал нового замначальника УВП изменится. Вместо замглавы УВП, который отвечает за региональную политику, появится куратор избирательных кампаний в регионах, в 2017 году предстоит провести 15 выборных кампаний. Назначение может состояться до конца года, сообщил собеседник «Известий».

Место замглавы УВП по работе с регионами стало вакантным в середине октября. Занимавший его с 2015-го года Игорь Дивейкин перешел на работу в Госдуму на должность замруководителя аппарата нижней палаты.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В УВП назначат куратора региональных выборов

Новый замглавы управления по внутренней политике Администрации президента может появиться до конца года

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