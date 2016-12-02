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Житель Вологодской области украл 2 т конфетных оберток

Ущерб составил 1,5 млн рублей

Житель Вологодской области подозревается в краже 2 т кондитерской фольги. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В полицию о краже заявил сотрудник кондитерской фабрики. Общая сумма похищенных рулонов пищевой фольги составила 1,5 млн рублей.

По подозрению в краже был задержан 28-летний житель Шексны. Он работает на кондитерской фабрике водителем. Злоумышленник рассказал, что искал источник дополнительного дохода и задумал похитить со склада рулоны фольги. Он рассчитывал, что пропажу никто не заметит, пишет Cpv.Ru.

Водитель фабрики несколько месяцев вывозил рулоны небольшими партиями. Он их хранил в своем гараже. Всего было похищено около 2 т фольги общей стоимостью 1,5 млн рублей. Позже он их по объявлению продал покупателю из Череповца.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Житель Вологодской области украл 2 т конфетных оберток

Ущерб составил 1,5 млн рублей

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