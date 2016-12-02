Самый большой урожай за четверть века собрали в Приамурье

Амурские аграрии в этом году собрали самый большой урожай за четверть века в регионе. Соответствующие итоги были озвучены на концерте, посвященному Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ИА «Амур.инфо», в 2016 году в регионе было собрано больше кукурузы и картофеля, производство мяса скота и птицы выросло на 3,2 % по сравнению с прошлым годом. Экономические условия последних пяти лет позволили увеличить объемы продукции сельского хозяйства Приамурья более чем в два раза, достигнув 44,2 млрд рублей.

Намолот зерновых культур по Амурской области составил 520 тыс. т, что выше уровня 2015 года на 160 тыс. т (30 %). Таким образом, показатель текущего года оказался наивысшим за последние 25 лет.

По словам губернатора региона, в 2017 году поля Амурской области планируется засеять на 60 тыс. га больше, чем в текущем году. Посевная площадь составит 1 250 000 га: 930 тыс. га полей засеят соей, 26 тыс. га овощами и 73 тыс. га кормовыми культурами.

Губернатор региона добавил, что в Приамурье растут не только объемы производства, но и в целом меняется стратегия развития отрасли.



«Мы заложили возможности для господдержки отрасли. Будем гибко использовать всю линейку поддержку села — от прямой помощи товаропроизводителям до инвестиций в инфраструктуру сельских территорий», — заверил глава региона.