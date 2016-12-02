Флейты и барабаны

Церемония награждения и заключительный гала-концерт лауреатов II Всероссийского музыкального конкурса по специальностям «Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов» и «Ударные инструменты» состоялись в Концертном зале им. П.И. Чайковского.

Победителями 2016 года стали солисты и ансамбли из Москвы, Санкт-Петербурга , Новосибирска, Казани, Туапсе, Якутска и Нижнего Новгорода. Награды молодые исполнители получили из рук председателей жюри Алексея Уткина, Дмитрия Воронцова и Андрея Хотина.

Первой премии в номинации «Деревянные духовые инструменты» удостоен Евгений Новиков из Новосибирска (саксофон), вторую разделили Юлиана Падалко (флейта) и Иван Тихонов (кларнет) из Москвы, третья досталась Даниле Ефремову из Новосибирска (кларнет). Почетным дипломом награждена москвичка Елизавета Бабченко (гобой).

Лучшими солистами в категории «Медные духовые инструменты» признаны Федор Шагов из Москвы (туба, первая премия), Захар Кацман из Санкт-Петербурга (валторна) и Николай Зародин из Туапсе (труба), разделившие вторую премию. Третью премию жюри также присудило двум музыкантам: Максиму Старшинову из Москвы (тромбон) и Вильнуру Самигуллину из Казани (туба).

Среди ансамблей первое место в номинации «Квинтет деревянных духовых инструментов» занял Квинтет Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургс кой филармонии имени Д.Д. Шостаковича, второе — Квинтет Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургс кой филармонии имени Д.Д. Шостаковича . Третью премию разделили петербургский квинтет «Аквилон» и Квинтет деревянных духовых инструментов Якутии.

Лауреатами I и II степени в номинации «Квинтет медных духовых инструментов» объявлены московский New Life Brass имени Т. Докшицера и Брасс-квинтет Мариинского театра соответственно. Третью премию разделили Gnesin Brass из Москвы и Free Time Brass Quintet из Санкт-Петербурга .

По специальности «Ударные инструменты» лучшим признан Роман Брызгунов (Москва). Вторую премию поделили москвичи Николай Конаков и Дмитрий Машко. Третьей премии удостоен Алексей Поспелов (Нижний Новгород).



Специальные призы победителям вручила корпорация Yamaha – стратегический партнер конкурса. Трубач Николай Зародин из Туапсе стал обладателем трубы ручной работы профессиональной серии YTR-968FFMS. New Life Brass имени Т. Докшицера получил сертификат на участие в концертных проектах компании Yamaha в концертном сезоне 2017 года. Роман Брызгунов награжден сертификатом участие в программе TROMP Repertoire Days, Нидерланды, 2017.

