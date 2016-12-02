В Минобороны РФ не заметили гумпомощи ООН в восточном Алеппо

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова советника спецпредставителя генсека ООН в Сирии по гуманитарным вопросам Яна Эгеланна о том, что 27–30 тыс. жителей Алеппо получают помощь.



По словам Конашенкова, в освобожденных от террористов районах восточного Алеппо, где проживают около 90 тыс. жителей, нет гуманитарной помощи от ООН.

Представитель российского военного ведомства указал, что организация перестала предлагать помощь после зачистки восточных районов Алеппо.



«Нам неизвестно, о каких именно 27–30 тыс. жителей города, якобы ее получающих, заявлял агентству Reuters Эгеланн», — подчеркнул он.



Конашенков также напомнил, что офицеры российского Центра примирения ежедневно доставляют в город тонны продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.



Он посоветовал помощнику спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры «вместо голословных заявлений наконец перейдет к реальным делам» по оказанию помощи сирийским жителям.

Ранее Конашенков сообщал, что за минувший вторник при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии вышли 5629 мирных жителей, в том числе 2855 детей.

Всех бежавших из восточного Алеппо разместили в специальных гуманитарных центрах, куда поступает в том числе и российская помощь, включая питание и медикаменты.

