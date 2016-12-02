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Следы нефтепродуктов не фиксируются в реке Ухта в Коми

Пробы воды проверяют три раза в сутки

В Ухтинском городском комитете по охране окружающей среды утверждают, что вода в реке не загрязнена нефтепродукетами. Специалисты ведомства ссылаются на результаты проверки, проведенной в присутствии представителей Управления по делам гражданской обороны и отдела экологии городской администрации.

Снег на льду и берегах тоже без загрязнений, сообщает ИА Komiinform. Вблизи водных объектов проверяющие не увидели следы строительной или промышленной техники.

Как сообщается, пробы воды из реки берутся три раза в сутки. 

Снижение концентрации нефтепродуктов в реке Ухте начали фиксировать уже вечером 30 ноября. В данный момент значение этого показателя является допустимым.

Напомним, первые сообщения о радужной пленке на реке появились утром 30 ноября. Об этом рассказали в местном комитете по охране окружающей среды. В тот же день была собрана чрезвычайная комиссия, в районе был объявлен режим повышенной готовности.

Сейчас материалы о результатах проверок отправлены в Росприроднадзор и региональную прокуратуру.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Следы нефтепродуктов не фиксируются в реке Ухта в Коми

Пробы воды проверяют три раза в сутки

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