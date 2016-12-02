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Житель Брянска вернул долг по алиментам мелочью весом 8 кг

Мужчина задолжал собственной дочери 20 тыс. рублей

Житель Брянска вернул долг по алиментам мелочью весом 8 кг. Он задолжал собственной дочери более 20 тыс. рублей.

Долг алиментщик решил вернуть после встречи с судебными приставами. Они рассказали ему, чем грозит уклонение от исполнения отцовских обязанностей. Вскоре он пришел в районный отдел судебных приставов с увесистым пакетом. В нем находились монеты. Мужчина пояснил, что собирал их долго, пишет NASHBRYANSK.RU.

Монеты приставам пересчитали в организации, у которой есть специальное оборудование. После этого мужчине выдали квитанцию о погашении долга.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Житель Брянска вернул долг по алиментам мелочью весом 8 кг

Мужчина задолжал собственной дочери 20 тыс. рублей

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