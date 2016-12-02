Житель Брянска вернул долг по алиментам мелочью весом 8 кг. Он задолжал собственной дочери более 20 тыс. рублей.

Долг алиментщик решил вернуть после встречи с судебными приставами. Они рассказали ему, чем грозит уклонение от исполнения отцовских обязанностей. Вскоре он пришел в районный отдел судебных приставов с увесистым пакетом. В нем находились монеты. Мужчина пояснил, что собирал их долго, пишет NASHBRYANSK.RU.

Монеты приставам пересчитали в организации, у которой есть специальное оборудование. После этого мужчине выдали квитанцию о погашении долга.