Бизнес-климат в Мурманской области развивать станет сложнее

В администрации Мурманской области сообщили о сокращении госпрограммы по развитию благоприятного бизнес-климата в регионе. На ее реализацию в следующем году запланировано 242 млн рублей. Это на 60 млн рублей меньше запланировано.

Как сообщили ИА «Би-порт» в пресс-службе парламента области, в основном это коснется поддержки малого и среднего предпринимательства.

Однако финансирование развития торговли, туризма и внешнеэкономических связей увеличено на 10 млн рублей, отмечает агентство.