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Армия Сирии освободила город Хан аш-Ших в районе Дамаска

Террористы контролировали населенный пункт с 2012 года

Сирийские вооруженные силы освободили от террористов город Хан аш-Ших и его окрестности. Город располагается в районе Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

«С 1 декабря 2016 года перешел под полный контроль сирийских властей расположенный в 15 км от Дамаска город Хан аш-Ших и прилегающие к нему 13 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что город находился под контролем террористов с 2012 года. Боевики вели обстрелы расположенных неподалеку населенных пунктов и проходящей рядом международной трассы.

Сирийские войска блокировали Хан аш-Ших в октябре. После долгих переговоров боевики согласились оставить позиции, сдать оружие и выехать вместе с семьями в Идлиб, передает «Федеральное агентство новостей».

«В качестве подтверждения своих намерений они сдали правительственным войскам два танка, две БМП, четыре зенитные установки, три ПТУР Dragon(производства США), а также более 400 единиц стрелкового вооружения», — уточняется в сообщении.

С 28 ноября по 1 декабря из города были вывезены 3010 человек. В ближайшие дни сирийские власти доставят в Идлиб последнюю партию, состоящую из 400 человек.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Армия Сирии освободила город Хан аш-Ших в районе Дамаска

Террористы контролировали населенный пункт с 2012 года

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