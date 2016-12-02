Скончалась режиссер-документалист Евгения Головня

Режиссер-документалист Евгения Головня скончалась в Москве в возрасте 67 лет. О ее смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Женя много ездила, часто была в жюри различных кинофестивалей и смотров. Это человек, к мнению которого прислушивались и похвалой которого дорожили», — цитируют Дни.Ру сообщение организации.



Ассоциация документального кино и Союз кинематографистов выразили соболезнования родным и близким умершей в связи с трагедий. «Светлая память о хорошем человеке и замечательном режиссере останется в фильмах Жени и в ее учениках», — говорится в тексте.

Евгения Головня была дочерью главного редактора одного из объединений ЦСДФ и внучкой известного оператора.



Головня окончила физико-химический факультет Химико-технологического института им. Менделеева и высшие курсы сценаристов и режиссеров.



Режиссер участвовала в создании многих полнометражных и около 40 документальных и публицистических лент. Среди работ Головни — фильмы «Новая жизнь старой Москвы», «Федор Конюхов. Перед стартом», «Юрий Гагарин. Сын, брат, отец», «Портрет семьи художника» и др.



С 1994 по 1998 год Евгения Головня была художественным руководителем, режиссером и продюсером студии «Архив-Коллекция», а с 1999 года — гендиректором и режиссером студии «Золотая лента». Головня также преподавала на философском факультете МГУ.

