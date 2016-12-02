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В Валдае после драки со сверстниками госпитализирована школьница

Медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга и разрыв органа брюшной полости

По факту драки школьников в Новгородской области проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Инцидент произошел в городе Валдай.

Конфликт подростков закончился госпитализацией 13-летней школьницы. После драки со сверстниками она попала в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга и разрыв органа брюшной полости.

По предварительной версии, драка между школьниками возникла по пути домой после уроков. Ученики валдайской школы возвращались после уроков в поселок Рощино. В ходе возникшего конфликта одна из его участниц ударила другую по ноге. После чего к ней присоединились мальчик и девочка. Втроем они принялись избивать сверстницу.

Свидетелями драки стали другие дети. Потерпевшей девочке дойти до дома и вызвать «скорую» помогла одноклассница, пишет ИА FlashNord.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В Валдае после драки со сверстниками госпитализирована школьница

Медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга и разрыв органа брюшной полости

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