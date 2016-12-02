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Роскомнадзор вынес предупреждение сайту The New Times

Ведомство потребовало отредактировать один из материалов, содержащий обсценную лексику

Роскомнадзор вынес предупреждение редакции и учредителю сетевого издания newtimes.ru за ненормативную лексику. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Роскомнадзор вынес предупреждение редакции и учредителю сетевого издания newtimes.ru (ООО «Новые времена») за использование нецензурной брани», — отмечается в сообщении ведомства.

От сайта потребовали немедленно по получении предупреждения отредактировать материал, в котором содержится обсценная лексика, и «в срок не позднее 10 дней с момента получения данного предупреждения сообщить об этом в регистрирующий орган».

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Роскомнадзор вынес предупреждение сайту The New Times

Ведомство потребовало отредактировать один из материалов, содержащий обсценную лексику

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