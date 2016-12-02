России нужны новые кинообразы

Для продвижения российского кино за рубежом необходимо избавиться от стереотипов и включиться в копродукцию. К такому выводу пришли участники секции кино Санкт-Петербургского международного культурного форума. «Известия» выслушали мнения ведущих российских и зарубежных профессионалов.

Все сошлись на том, что в мире до сих пор сохраняет свое значение бренд «советское кино» — и это не только Эйзенштейн и Тарковский. Показательно, что благодаря интересу китайских партнеров на большие экраны скоро вернется легендарный отечественный sci-fi «Человек-амфибия» — ремейк будет сделан совместными усилиями двух стран, причем максимально близко к оригиналу. Рамочное соглашение о сотрудничестве «Ленфильм», Главкино и Китайско-российский фонд развития культуры и образования подписали как раз в рамках петербургского форума.

Однако великое кинонаследие имеет и свою обратную сторону.

— В отношении российских фильмов у современного западного зрителя есть два крайних полюса ожиданий, — сказал Дарио Веккиато, глава по закупкам компании Indie Sales. — С одной стороны, все ждут интеллектуального кино в духе Тарковского. С другой — фильмов о «плохих русских парнях». На практике получается, что фильмы, не подпадающие ни под одну из этих категорий, просто остаются без внимания.

— Стереотипы чрезвычайно живучи даже в профессиональной среде, — обратилась к примеру Франции доцент киноведения Евгения Звонкина. — Помимо Тарковского, французские кинокритики постоянно находят в новом российском кино аллюзии на Чехова и Достоевского — подобных сравнений в свое время не избежал даже фэнтези-экшн «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Характерный пример здесь — маркетинговая кампания социальной драмы Юрия Быкова «Дурак». Во Франции название локализовали с намеком на Достоевского — L’idiot, а при оформлении постера использовали мотивы советского конструктивизма под Родченко. Надо ли говорить, что всё это слабо коррелирует с содержанием самого фильма?

По общему мнению участников, чтобы преодолеть предрассудки и стереотипы, необходима системная работа на интеграцию в международный контекст и прежде всего через встраивание в уже сложившуюся систему копродукции. Выгоды очевидны: на стадии подготовки проекта зарубежные партнеры помогут найти универсальные основания истории, а затем, когда фильм будет уже готов, — обеспечат прокат у себя на родине.

— Сегодня многие российские фильмы снимаются как копродукции, то есть зарубежные инвесторы вкладывают средства в местные проекты, — сказала Риина Силдос, организатор рынка кинопродукции Baltic Event (Таллин). — Однако такая система взаимоотношений максимально эффективна, когда симметрична — по принципу «сегодня я вкладываю в ваш проект, а завтра — вы в мой».

Куратор секции «Кино», продюсер Федор Бондарчук считает, что дело в данном случае за правительством, которое, по его мнению, может активнее вкладываться в совместное кинопроизводство — поддерживать проекты на стадии подготовки, участвовать в миноритарных копродукциях, а также расширять международное сотрудничество в сфере профессионального образования.

Другая проблема — отсутствие удобной платформы, где могли бы встречаться продюсеры и инвесторы. Попыткой сделать такую площадку в Москве стал прошедший в октябре Kinopoisk Film Market, где на питчингах новых проектов присутствовали и иностранные профессионалы. Там, например, смог найти французского копродюсера Юрий Быков, чей фильм «Завод» не набрал нужного количества голосов для получения господдержки.

Впрочем, на форуме нашли еще один способ преодолеть границы. Генеральный секретарь организации Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) Клаус Эдер согласился раз в два года проводить в Петербурге коллоквиум, на котором ведущим кинокритикам мира будут показывать лучшее новое российское кино. А это значит, что при удачном стечении обстоятельств совсем скоро Россия может поколебать образ «страны Тарковского и страшной русской мафии». Хотя бы в среде киноведов.