Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В США пикап протаранил супермаркет

Сообщается о трех погибших и двух пострадавших

В американском городе Пелла, штат Айова, автомобиль пикап протаранил помещение супермаркета. В результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали.

Сообщается, что пикап двигался на большой скорости, протаранил двери супермаркета Walmart и пролетел по торговому залу. В результате водитель и пассажир автомобиля получили травмы, еще три человека погибли. После ЧП сотрудники и покупатели были эвакуированы.

В полиции уверены, что речь идет о несчастном случае, а не о преднамеренной акции, сообщает сайт НТВ.Ru. Расследование ведется.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В США пикап протаранил супермаркет

Сообщается о трех погибших и двух пострадавших

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке