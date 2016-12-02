В США пикап протаранил супермаркет

В американском городе Пелла, штат Айова, автомобиль пикап протаранил помещение супермаркета. В результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали.

Сообщается, что пикап двигался на большой скорости, протаранил двери супермаркета Walmart и пролетел по торговому залу. В результате водитель и пассажир автомобиля получили травмы, еще три человека погибли. После ЧП сотрудники и покупатели были эвакуированы.

В полиции уверены, что речь идет о несчастном случае, а не о преднамеренной акции, сообщает сайт НТВ.Ru. Расследование ведется.