Медведев назначил нового замглавы Минобрнауки РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра образования и науки РФ. Согласно распоряжению главы кабмина, эту должность займет Ирина Кузнецова.

«Назначить Кузнецову Ирину Владимировну заместителем министра образования и науки Российской Федерации», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте кабинета министров РФ.

Кузнецова сменит на этом посту Алексея Лопатина, который ранее был освобожден от должности по собственному желанию. Известно, что он решил заняться наукой.

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