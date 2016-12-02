Профессиональные управдомы появятся в Тамбове

Тамбовские власти полностью поддерживают идею о создании института профессиональных управдомов.



Как заявил и.о. начальника управления государственного жилищного надзора Сергей Захарцев, так диалог власти и общества в сфере ЖКХ станет более эффективным. По словам Захарцева, мнение которого приводит ИА «Онлайн Тамбов.ру», если в каждом доме появится хотя бы один ответственный собственник, который будет помогать соседям в решении жилищных проблем, отношение к вопросам ЖКХ изменится. Еще лучше, если это будет профессионал.

Как напоминает агентство, законопроект о создании в стране института профессиональных управдомов разработан в Минстрое.



Предполагается, что таких менеджеров ТСЖ или ЖСК будут нанимать для управления жилыми домами. Об этом, в частности, заявил замглавы ведомства Андрей Чибис.