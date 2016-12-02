Полицейский из Башкортостана подозревается в присвоении 4 млн рублей

В Башкортостане высокопоставленный полицейский подозревается в присвоении 4 млн рублей. По итогам служебной проверки СК возбудил уголовное дело.

Подполковник внутренней службы — 43-летний замначальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Башкортостана подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, в августе 2012 года подозреваемый обратился к руководству МВД с заявлением о принятии его на учет для получения единовременной социальной выплаты. Деньги полицейским выдавали для покупки или строительства жилья.



Как пишет ИА «Башинформ», подполковник скрыл, что уже вложился в строительство квартиры в жилищно-строительном кооперативе. Пай он погасил в декабре 2012 года. Кроме того, было оформлено право собственности на квартиру. В этом же месяце полицейский получил более 4 млн рублей соцвыплаты.

