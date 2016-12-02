Взрыв на танкере прогремел в Стамбуле, есть раненые

Неподалеку от района Стамбула Бююкчекмедже произошел взрыв. Это случилось на танкере во время откачки нефти. В результате инцидента пострадали несколько человек, об их количестве пока не сообщается.

На место происшествия приезжают пожарные расчеты и машины скорой помощи, сообщает ТАСС.

Ранее мощный взрыв прогремел на юге Турции в провинции Адана. Тогда в результате происшествия погибли два человека, еще 21 получил ранения. Как сообщали местные СМИ, взорвалась заминированная машина, припаркованная у здания администрации в центре Аданы. В совершении теракта подозревают женщину.