Хабаровские водители провели митинг в память о погибшем таксисте

Акция памяти состоялась в Хабаровске в честь погибшего таксиста. В ней приняли участие водители и коллеги погибшего.

Как сообщает ИА AmurMedia, организаторы мероприятия вышли на Вологодскую улицу, чтобы выразить свой протест в защиту безопасности таксистов.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 декабря. Двое подростков нанесли местному 29-летнему таксисту тяжелые ножевые ранения, похитив у него мобильный телефон. В результате происшествия мужчина скончался в больнице. Полицейские задержали молодых людей при попытке продать украденный у водителя телефон.

В настоящее время с молодыми людьми работают следователи, возбуждено уголовное дело. Один из подростков дал признательные показания, второй сотрудничать со следствием отказался.