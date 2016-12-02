Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Хабаровские водители провели митинг в память о погибшем таксисте

Автолюбители почтили память коллеги, погибшего от рук подростков

Акция памяти состоялась в Хабаровске в честь погибшего таксиста. В ней приняли участие водители и коллеги погибшего.

Как сообщает ИА AmurMedia, организаторы мероприятия вышли на Вологодскую улицу, чтобы выразить свой протест в защиту безопасности таксистов.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 декабря. Двое подростков нанесли местному 29-летнему таксисту тяжелые ножевые ранения, похитив у него мобильный телефон. В результате происшествия мужчина скончался в больнице. Полицейские задержали молодых людей при попытке продать украденный у водителя телефон.

В настоящее время с молодыми людьми работают следователи, возбуждено уголовное дело. Один из подростков дал признательные показания, второй сотрудничать со следствием отказался.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Хабаровские водители провели митинг в память о погибшем таксисте

Автолюбители почтили память коллеги, погибшего от рук подростков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке