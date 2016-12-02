Япония выделит на военные расходы в 2017 году рекордную сумму

Часть из $46 млрд будет направлена на перенос военной базы США «Футэмма» префектуры Окинава
В 2017 году расходы Японии на оборону могут составить $46 млрд, что является рекордной суммой для страны. Причиной постоянного увеличения военных расходов аналитики называют усиление присутствия вооруженных сил страны в Восточно-Китайском море и на западе Тихого океана.
Значительная часть средств будут направлены и на содержание военнослужащих США, проживающих в Японии и на перенос военной американской базы «Футэмма», расположенной в префектуре Окинава.
Военный бюджет Японии увеличивается пятый год подряд, напоминает «Интерфакс».
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