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Стрельбы на Украине названы серьезным шагом к восстановлению ПВО

Об этом заявил секретать Совета национальной безопасности Украины Турчинов

Испытания ракет, прошедшие на Украине 1 и 2 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал серьезным шагом к восстановлению системы противовоздушной обороны Украины.

Ракетные учения прошли на юге Украины, военные провели испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300.

Турчинов добавил, что испытания были очень важны для Украины.  «Для нас были очень важны эти испытания и эти учения, потому что это очень серьезный шаг к восстановлению противовоздушной защиты нашей страны», — говорится в заявлении Турчинова, опубликованном на сайте СНБО в пятницу.

Испытания прошли успешно, добавил секретарь СНБО.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Стрельбы на Украине названы серьезным шагом к восстановлению ПВО

Об этом заявил секретать Совета национальной безопасности Украины Турчинов

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