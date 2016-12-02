Стрельбы на Украине названы серьезным шагом к восстановлению ПВО

Испытания ракет, прошедшие на Украине 1 и 2 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал серьезным шагом к восстановлению системы противовоздушной обороны Украины.

Ракетные учения прошли на юге Украины, военные провели испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300.

Турчинов добавил, что испытания были очень важны для Украины. «Для нас были очень важны эти испытания и эти учения, потому что это очень серьезный шаг к восстановлению противовоздушной защиты нашей страны», — говорится в заявлении Турчинова, опубликованном на сайте СНБО в пятницу.



Испытания прошли успешно, добавил секретарь СНБО.

