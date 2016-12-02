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В Москве добровольно демонтируют 90% опасного самостроя

Снос третьей части списка самовольных построек власти столицы проведут 5 декабря

Владельцы построек, признанных самостроем властями Москвы, самостоятельно снесут 39 из 43 строений, внесенный в третью часть списка, предназначенных под снос. Демонтаж остальных четырех зданий намечен на 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости столицы. 

«В связи с тем, что объекты расположены в зоне жилой застройки, они будут демонтироваться в дневное время, согласно графику по выводу объектов», – цитирует телеканал «360» главу Госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова.

Владельцы 33 построек согласились на снос при содействии префектур, собственники шести других объектов демонтируют их самостоятельно.

При сносе объекта самовольного строительства силами собственника компенсация составит 55,5 тыс. рублей за каждый снесенный кв. м недвижимости. Если же владелец постройки не может сделать этого до указанного срока, самостоятельно, он вправе обратиться за содействием в демонтаже своего объекта к городским властям.

«В данном случае компенсация составит 51 тыс. рублей в расчете на каждый кв. метр объекта самовольного строительства», — говорится в сообщении.

Напомним, в Москве в начале февраля 2016 года были снесены около 100 зданий. 28 июня мэрия города постановила снести еще 107 объектов. По мнению столичных властей, эти здания являются незаконно возведенными.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В Москве добровольно демонтируют 90% опасного самостроя

Снос третьей части списка самовольных построек власти столицы проведут 5 декабря

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