В Твери устроят федеральный флешмоб ко дню освобождения Калинина

Массовые акции планируются в Твери в честь 75-й годовщины освобождения Калинина от немецких войск.

5 декабря на площади у обелиска Победы пройдет марш-бросок в форме квеста. Участники акции, представители молодежных организаций, будут соревноваться в знаниях подробностей битвы при Калинине.

А 9 декабря на площади у стелы «Тверь — город воинской славы» состоится молодежная акция, во время которой ее участники будут запускать шары в цветах георгиевской ленточки. После этого они выстроятся в слово «Тверь».

Как отмечает ИА «ТВЕРИГРАД», эта акция будет федеральной, подобные ей состоятся по всей стране.