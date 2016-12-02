Четыре населенных пункта на Кубани остались без электричества

Аварийное отключение электричества произошло в Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах из-за снегопадов, обрушившихся на регион.

По данным ИА KrasnodarMedia, без электричества уже третий день остаются жители сел Безымянное, Пятигорское, Фанагорийское, а также часть домов в поселке Мирный в городе Горячий Ключ и Апшеронском районе. В Безымянном и Фанагорийском селах не работают школы, а в Мирном — детский сад. Самая сложная ситуация сложилась в селе Безымянное: там под тяжестью снега упали деревья, в результате чего повредились две опоры линии электропередачи.

Как сообщается на сайте Минэнерго России, за сутки к утру число потребителей электроэнергии сократилось с 10,2 тыс. до 3,6 тыс. человек.

К аварийно-восстановительным работам в настоящее время привлечено 349 человек и 89 единиц техники.