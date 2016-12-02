Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Правительство лидирует по числу законопроектов

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся 300 документов, разработанных кабинетом министров

Руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько, выступая на ежегодном совещании статс-секретарей министерств в Совете Федерации, сообщил, что более половины всех законов, которые принимают палаты парламента и затем подписывает президент, вносится на рассмотрение кабинетом министров. Значительная часть из них является итогом совместной работы правительства и других субъектов законодательной инициативы. 

«Законодательная деятельность — важнейшая составляющая работы исполнительной власти», — заявил Приходько. 

По словам первого вице-спикера Государственной думы Ивана Мельникова, сегодня на рассмотрении ГД находится около 300 правительственных законопроектов, которые станут основой примерной программы работы нижней палаты в 2017 году. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание правительства на проблему несвоевременного выпуска подзаконных актов, которые необходимы для вступления в силу федеральных законов.

По ее словам, сложившееся ситуация уже стала притчей во языцех.

— И закон, как машина без колес, автоматически становится тренажером: баранку крутить можно, а ехать — нет, — сказала сенатор.

В качестве примера она привела закон об обращении с отходами — вступление в силу отдельных его положений переносилось несколько раз.

— Наконец договорились, что он окончательно заработает с 1 января будущего года, а теперь снова появляется информация, что переходный период продлевается до 1 января 2019 года, — заметила спикер СФ.

— Правительство нередко переносит ранее установленные сроки принятия подзаконных актов. И, к сожалению, подчас парламент вынужден уступать или отступать, — констатировала она, отметив, что «такой подход неприемлем».

— Уверяю вас, что мы ни от кого не отстанем, пока все необходимые для вступления законов в силу документы не будут приняты, — пообещала Матвиенко.

Первый вице-спикер Государственной думы Иван Мельников заявил, что 1293 подзаконных акта действительно не приняты до сих пор: большая их часть закреплена за правительством и федеральными органами исполнительной власти.

— Очевидно, что в отсутствие указанных актов нормативное регулирование не может осуществляться в должной мере, — заключил депутат.

Глава аппарата правительства РФ поблагодарил парламентариев «за конструктивное и стимулирующее воздействие» их критики.

— Мы действительно очень внимательно относимся к возражениям коллег-парламентариев, — отметил Сергей Приходько.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Правительство лидирует по числу законопроектов

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся 300 документов, разработанных кабинетом министров

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке