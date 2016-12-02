Правительство лидирует по числу законопроектов

Руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько, выступая на ежегодном совещании статс-секретарей министерств в Совете Федерации, сообщил, что более половины всех законов, которые принимают палаты парламента и затем подписывает президент, вносится на рассмотрение кабинетом министров. Значительная часть из них является итогом совместной работы правительства и других субъектов законодательной инициативы.



«Законодательная деятельность — важнейшая составляющая работы исполнительной власти», — заявил Приходько.



По словам первого вице-спикера Государственной думы Ивана Мельникова, сегодня на рассмотрении ГД находится около 300 правительственных законопроектов, которые станут основой примерной программы работы нижней палаты в 2017 году. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание правительства на проблему несвоевременного выпуска подзаконных актов, которые необходимы для вступления в силу федеральных законов.



По ее словам, сложившееся ситуация уже стала притчей во языцех.



— И закон, как машина без колес, автоматически становится тренажером: баранку крутить можно, а ехать — нет, — сказала сенатор.



В качестве примера она привела закон об обращении с отходами — вступление в силу отдельных его положений переносилось несколько раз.



— Наконец договорились, что он окончательно заработает с 1 января будущего года, а теперь снова появляется информация, что переходный период продлевается до 1 января 2019 года, — заметила спикер СФ.



— Правительство нередко переносит ранее установленные сроки принятия подзаконных актов. И, к сожалению, подчас парламент вынужден уступать или отступать, — констатировала она, отметив, что «такой подход неприемлем».



— Уверяю вас, что мы ни от кого не отстанем, пока все необходимые для вступления законов в силу документы не будут приняты, — пообещала Матвиенко.



Первый вице-спикер Государственной думы Иван Мельников заявил, что 1293 подзаконных акта действительно не приняты до сих пор: большая их часть закреплена за правительством и федеральными органами исполнительной власти.



— Очевидно, что в отсутствие указанных актов нормативное регулирование не может осуществляться в должной мере, — заключил депутат.



Глава аппарата правительства РФ поблагодарил парламентариев «за конструктивное и стимулирующее воздействие» их критики.



— Мы действительно очень внимательно относимся к возражениям коллег-парламентариев, — отметил Сергей Приходько.

