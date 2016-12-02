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Пятница,
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Россельхознадзор зарегистрировал случай птичьего гриппа в РФ

Вирус Н5 был обнаружен у домашних птиц в Калмыкии

Вирус высокопатогенного гриппа Н5 был зарегистрирован у домашних птиц в Калмыкии, сообщает Россельхознадзор.

Ранее в этом году вирус данного типа был обнаружен у погибших диких птиц во время весенней миграции на озере Убсу-Нур в Туве.

В Россельхознадзоре отметили, что главной предпосылкой возможности заражения гриппом домашних птиц являются сезонные миграции пернатых из Юго-Восточной Азии в северные широты России.

В ведомстве просят владельце птиц в личных подсобных хозяйствах «обеспечить их безвыгульное содержание», чтобы исключить контакты с дикими птицами. При первых признаках болезни необходимо обратиться в местную ветеринарную службу для принятия срочных мер.

По данным ведомства, с конца октября случаи птичьего гриппа зарегистрированы в 19 странах мира, в том числе Украине, Венгрии, Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, Хорватии, Голландии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции и Румынии.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Россельхознадзор зарегистрировал случай птичьего гриппа в РФ

Вирус Н5 был обнаружен у домашних птиц в Калмыкии

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