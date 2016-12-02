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Пилот из Дзержинска нелегально летал на личном самолете

Суд запретил ему управлять воздушным судном до получения сертификата летной годности

Житель Дзержинска Нижегородской области нелегально летал на личном самолете. Суд запретил ему управлять воздушным судном до получения сертификата летной годности.

Проверка транспортной прокуратуры выявили, что в пилотском удостоверении нарушителя отсутствовали отметки о прохождении подготовки для посадки на площадку. У него также не было договора обязательного страхования и разрешения на установку бортовых радиостанций.

Масса конструкции самолета превышает 115 кг. Летать на нем можно только при наличии сертификата летной годности, который действует 1 год, передает НИА «Нижний Новгород»

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Пилот из Дзержинска нелегально летал на личном самолете

Суд запретил ему управлять воздушным судном до получения сертификата летной годности

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